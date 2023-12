Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unter Alkoholeinfluss parkendes Fahrzeug beschädigt

Remchingen (ots)

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeuglenkerin touchierte am Freitagabend einen Lkw und verursachte einen Schaden von 12500 Euro.

Am Freitagabend nach 23 Uhr befuhr eine 45-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW die Karlsbader Straße in Remchingen und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen ordnungsgemäß parkenden Lkw Fiat. Eine hinzugerufene Streife stellte bei der Golf- Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Die 45- Jährige musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. An dem Golf entstand ein Sachschaden von ca. 7500 Euro und an dem parkenden Pkw ca. 5000 Euro. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

