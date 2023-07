POL Schwaben Nord: Kabel gestohlen

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Montag (10.07.2023) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drei Mülltonnen in der Augustastraße an und beschädigten diese dadurch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr