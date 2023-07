POL Schwaben Nord: Raub eines Handys - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Gersthofen - Am vergangenen Samstag (08.07.2023) kam es in der Dieselstraße Ecke Messerschmittstraße in Gersthofen zu einem körperlichen Übergriff auf ein älteres Ehepaar. Die Täter flüchteten schließlich. Ein 73-Jähriger und seine 64-jährige Ehefrau parkten gegen 12.30 Uhr ihr Auto in der Dieselstraße. Von dort wollte das Ehepaar zu einem Autohaus gehen. Bereits nach wenigen Metern bemerkten ...

mehr