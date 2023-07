POL Schwaben Nord: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (09.07.2023) kam es in der Mühlhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung zur Bürgermeister-Wegele-Straße übersah er zwei hintereinander, an der roten Ampel, haltende Pkws. Es kam ...

mehr