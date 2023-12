Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Pforzheim (ots)

Eine Mitsubishi-Fahrerin hat am Donnerstagmittag auf der Kallhardtbrücke bei riskanten Überholmanövern offenbar mindestens einen anderen Pkw-Fahrer gefährdet.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.20 Uhr auf der Calwer Straße in Richtung Kallhardtbrücke und von dort aus weiter auf der Lisainestraße. Während dieser Zeit versuchte eine hinter ihm fahrende Lenkerin eines Mitsubishi ihn mehrmals zu überholen. Diese Versuche mussten jedoch aufgrund von zu hohem Verkehrsaufkommen und Gegenverkehr immer wieder abgebrochen werden. In der Lisainestraße setzte die Mitsubishi-Fahrerin ein weiteres Mal zum Überholen an, woraufhin der 46-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste um einen Unfall zu verhindern. Hierbei streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Die 43-Jährige Fahrerin des Mitsubishi setzte ihre Fahrt fort und konnte kurz darauf durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzten.

Simone Unger, Pressestelle

