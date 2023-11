POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis/FDS/PF) - Präsidiumsbereich - Gelegenheit macht Diebe - Ist Ihr Fahrzeug auch wirklich verschlossen?

Pforzheim (ots) - In Brand geraten ist im Verlauf der Nacht ein Fahrzeug im Ortsteil Würm. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr ein weißer Mercedes Sprinter, welcher im Herdlesweg auf dem Friedhofsparkplatz abgestellt war, in Brand. Eine Zeugin meldete das brennende Fahrzeug via Notruf. Eilig an der Örtlichkeit ...

mehr