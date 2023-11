Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeugbrand; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

In Brand geraten ist im Verlauf der Nacht ein Fahrzeug im Ortsteil Würm.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr ein weißer Mercedes Sprinter, welcher im Herdlesweg auf dem Friedhofsparkplatz abgestellt war, in Brand. Eine Zeugin meldete das brennende Fahrzeug via Notruf. Eilig an der Örtlichkeit eingetroffene Feuerwehrkräfte stellten den Sprinter in Brand stehend fest. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte eine absichtliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 45.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

