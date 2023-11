Pforzheim (ots) - Ein 30-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montagmittag in der Pforzheimer Innenstadt einen Elektrotretroller entwendet und danach dessen Besitzer attackiert zu haben. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte der Besitzer den Roller gegen 13 Uhr am Bahnhofplatz abgestellt, als der ...

mehr