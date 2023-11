POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 30-Jähriger soll Elektroroller entwendet und Besitzer attackiert haben - Zeugin gesucht

Straubenhardt (ots) - Aufgebrochen worden ist im Zeitraum von Montagabend auf Dienstagmorgen ein Baucontainer in Schwann. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein noch unbekannter Täter in der Zeit von Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag 10:00 Uhr einen in der Enzstraße stehenden Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden in der Folge mehrere Werkzeuge ...

mehr