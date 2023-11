Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahruntüchtig mit dem Auto unterwegs

Mühlacker (ots)

Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen ist am Mittwochmorgen ein Mann auf der Bundesstraße 10, woraufhin er seinen Führerschein abgeben musste. Durch Zeugen wurde der Polizei über Notruf am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr eine offenbar betrunkene Person gemeldet, der in Höhe Illingen auf der auf der Bundesstraße 10 fuhr. Polizeibeamte des Polizeireviers Mühlacker konnten den 43-jährigen Fahrzeuglenker im weiteren Verlauf feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben musste. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten direkt ein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

