Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Baucontainer aufgebrochen

Straubenhardt (ots)

Aufgebrochen worden ist im Zeitraum von Montagabend auf Dienstagmorgen ein Baucontainer in Schwann.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein noch unbekannter Täter in der Zeit von Montag, 16:30 Uhr bis Dienstag 10:00 Uhr einen in der Enzstraße stehenden Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden in der Folge mehrere Werkzeuge entwendet. Die exakte Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten in Straubenhardt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell