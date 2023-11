Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Montagnachmittag eine Frau in Mühlacker als sie von einem Bus erfasst wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand lief am Montag gegen 16:55 Uhr eine 54-jährige Fußgängerin über den Zebrastreifen im Bereich der Bahnhofstraße und der Goethestraße. Aus Richtung der Bergstraße kommend beabsichtige der Fahrer eines Omnibusses in die Goethestraße einzufahren. Offenbar übersah der Fahrer hierbei die Passantin und erfasste diese. Durch das Unfallgeschehen zog sich die Frau schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde die 54-Jährige durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Christian Koch, Pressestelle

