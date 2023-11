Gechingen (ots) - In ein Wohnhaus eingedrungen ist ein noch unbekannter Einbrecher am Samstag in Gechingen. Der Täter hebelte im Zeitraum zwischen 9:00 und 18:15 Uhr ein Fenster des im Bereich "Auf dem Kirchberg" befindlichen Gebäudes auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Dort durchsuchte er mehrere Schränke sowie Schubladen und erbeutete fünf Armbanduhren. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist noch ...

