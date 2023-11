Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Diebstahl aus Metzgerei; Polizei sucht Hinweisgeber

Mühlacker (ots)

Bargeld aus einer Metzgerei in Mühlacker ist im Verlauf des Wochenendes von einem Unbekannten entwendet worden.

Ein bislang unbekannter Täter drang im Zeitraum von Samstag 17:15 Uhr bis Montagmorgen 06:00 Uhr in eine Metzgerei in der Eckenweiherstraße ein. Aus der Filiale entwendete der Eindringling die Einnahmen der vorangegangenen Tage. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang hilfreiche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07041 96930 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell