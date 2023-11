Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF, Enzkreis, CW, FDS) Präsidiumsbereich - Präventionstipps zum Schutz vor Taschendiebstählen in der Vorweihnachtszeit

Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim gibt Tipps zur Verhinderung von Taschendiebstählen insbesondere in der Vorweihnachtszeit.

Die ersten Weihnachtsmärkte haben bereits geöffnet. Große Menschenmengen und dichtes Gedränge prägen gerade zur Vorweihnachtszeit das Bild vieler Innenstädte. Hübsch dekorierte Weihnachtsmarktbuden und Geschäfte, Weihnachtsmusik und Glühweinduft lassen schon einige Zeit vor Weihnachten eine festliche Atmosphäre aufkommen. Und genau dies nutzten jene aus, die eigentlich das ganze Jahr über aktiv ist, aber auch vor allem in der Vorweihnachtszeit Hochsaison haben - die Taschendiebe.

Deshalb steigt in der Adventszeit die Zahl der Taschendiebstähle alljährlich besonders stark. Eine geradezu magische Anziehungskraft auf Langfinger haben Rucksäcke, Hand- und Umhängetaschen sowie Geldbeutel, die leicht erkennbar in Hosen- und Jackenaußentaschen getragen werden. Besonders betroffen sind auch Einzelhandelsgeschäfte der Innenstädte sowie die Einkaufszentren, wo es im vorweihnachtlichen Trubel für die Täter oft allzu leicht ist, nach einem Diebstahl in der Anonymität der Menschenmenge unterzutauchen.

Durch umsichtiges Verhalten und Beachtung der folgenden Tipps kann jeder selbst dazu beitragen, dass Langfinger leer ausgehen:

- Tragen Sie Geld, Papiere und Wertsachen verteilt auf die verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung oder in einer Gürteltasche dicht am Körper. - Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie für Ihre Einkäufe unbedingt benötigen. Nutzen Sie verstärkt den bargeldlosen Zahlungsverkehr. - Bewahren Sie Ihre EC-Karte niemals zusammen mit dem PIN-Code auf. - Lassen Sie bei der Anprobe von Kleidungsstücken keine Wertsachen in der Umkleidekabine zurück, auch wenn Sie diese nur kurzfristig verlassen. - Legen Sie gerade bei dichtem Gedränge an stark belebten Orten besondere Vorsicht an den Tag. Erhöhte Achtsamkeit gilt auch beim Ein- und Ausstieg an Bussen und Bahnen. - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie angerempelt werden, Ihre Kleidung

beschmutzt wird oder Sie allzu hilfsbereiten Mitmenschen begegnen. Es könnte sich um Ablenkungsmanöver handeln.

Sollten Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, so beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Informieren Sie sofort die Polizei über den Polizeinotruf 110. Teilen Sie schon hier eventuell vorhandene Hinweise auf den oder die Täter mit. - Veranlassen Sie die sofortige Sperrung Ihrer Kreditkarte, Scheckkarte und Schecks über die einheitliche Notrufnummer 116 116 und benachrichtigen Sie auch Ihre Hausbank. - Denken Sie beim Diebstahl Ihres Handys auch an die Sperrung der Mobilfunkkarte bei Ihrem Netzbetreiber. - Bringen Sie jeden Taschendiebstahl zur Anzeige.

Weitere Informationen zum Thema "Taschendiebstahl" finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Ein Pressebild kann abgerufen werden unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/pressebilder/detail/taschendiebstahl/

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell