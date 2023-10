Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert

Weimar (ots)

Der 41-jährige Fahrer eines Pkw Mazda fuhr am 01.10.2023 gegen 18:00 Uhr auf der Landstraße von Bad Berka in Richtung München. Ohne zunächst ersichtlichen Grund kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Danach lenkte er den Pkw wieder in die Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer konnte noch reaktionsschnell ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, touchierte dabei aber die Leitplanke. Der 41-jährige bemerkte diesen Vorgang offenbar gar nicht. Er fuhr weiter auf der Gegenfahrbahn und kollidierte ebenfalls mit der Leitplanke. Diese wurde dabei auf einer Länge von 30 Metern beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Weiterfahrt für den Verursacher erfolgte mittels Streifenwagen in die Zentralklinik zur Blutentnahme. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,81 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell