Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Wild kollidiert

Weimar (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Audi befuhr am 01.10.2023 gegen 06:45 Uhr die Landstraße von Buchfart kommend in Richtung Oettern. Etwa 800 Meter vor der Ortslage Oettern lief plötzlich ein Reh über die Fahr bahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte die Fahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

