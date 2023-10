LPI-J: Drogen im Mund

Weimar (ots) - Freitagabend konnte sich ein 63-Jähriger Fußgänger wahrlich bei seinem Schutzengel bedanken. Der ältere Herr lief den Fahrbahnrand der Bundesstraße 7 in Richtung Frankendorf entlang. Plötzlich entschloss er sich unvermittelt die Fahrbahn zu überqueren. Eine in diesem Moment in gleiche Richtung fahrende 59-jährige Nissan-Fahrerin bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision zwischen Fahrzeugführer und Fußgänger. Wie durch ein Wunder erlitt der ...

