Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nachtragsmeldung - Person nach Fahndung auf einem Maisfeld gefunden

Recklinghausen (ots)

Zeugen ertappten einen Tatverdächtigen am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf einem Forellenhof an der Riedstraße bei einem Diebstahl. Kurz zuvor war in den Kühlwagen eingebrochen worden - der Alarm löste aus. Vor Ort sahen sie noch den ihnen unbekannten Mann mit Tüten in der Hand vor dem Wagen stehen, der bei deren Erblicken in ein angrenzendes Maisfeld lief. Die Zeugen informierten umgehend die Polizei.

In dem Feld fanden die Beamten einen dort liegenden 28-jährigen Hertener, der zunächst nicht ansprechbar schien. Aufgrund dessen wurde er mit einem Rettungswagen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort reagierte er dann aber doch auf die Ansprache. Nach der Feststellung seiner Personalien verließ er das Krankenhaus.

Der Mann steht im Verdacht in den Kühlwagen eingebrochen zu sein und dort etwas Kleingeld und auch Fischwaren entwendet zu haben. Die von dem Zeugen beschriebenen Tüten fanden die Beamten vor dem Maisfeld liegend auf. Darin befanden sich Fischwaren.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

