Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Person nach Fahndung auf einem Maisfeld gefunden

Recklinghausen (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem Einbruch an den Fischtei-chen in Herten konnte durch die Besatzung eines eingesetzten Polizeihubschraubers eine Person in einem Maisfeld festgestellt werden. Die Besatzung leitete die Polizeikräfte am Boden zu der Person, einen Mann, welcher zunächst nicht ansprechbar war. Hinzugerufene Kräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt kümmerten sich um den Mann. Ob es sich bei diesem um einen Täter des Einbruchs handelte, muss noch ermittelt werden.

