Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.10.2023), gegen 07:50 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Mundenheimer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Yorckstraße nach links auf Selbige abbiegen. Nach Angaben des 53-Jährigen zeigte die dortige Ampel grün. Ein 21-Jähriger war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Yorkstraße aus Richtung Berliner Platz kommend unterwegs und wollte die Mundenheimer Straße an der Einmündung queren. Seinen Angaben zufolge zeigte die Fußgängerampel ebenfalls grün. Der Autofahrer erfasste den 21-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell