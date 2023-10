Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (12.10.2023), gegen 12:30 Uhr, war eine 73-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Rheingönheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Von-Weber-Straße bog die Frau nach links ab. Hierbei erfasste sie einen 97-jährigen Fußgänger, der nach Zeugenaussagen trotz rot zeigender Fußgängerampel die Von-Weber-Straße querte. Der Mann wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

