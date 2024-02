POL-K: POL-K: 240202-1-K/LEV: Safer Internet Day 2024: Einladung der Polizei

Polizei Köln

POL-K: 240202-1-K/LEV: Safer Internet Day 2024: Einladung der Polizei

Köln (ots)

"Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" lautet das diesjährige Motto des Safer Internet Day (SID) 2024 am Dienstag, den 6. Februar, dem weltweiten Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Der Aktionstag stellt den Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale Grenzverletzungen in den Mittelpunkt.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Eltern, Erziehende, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, aber auch interessierte Jugendliche sowie Internetnutzerinnen und -nutzer.

Angebot 1: Online-Veranstaltung am 6. Februar 2024 (14 bis 15.30 Uhr)

Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Polizei Köln, der "Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Schulen in Nordrhein-Westfalen" und der "eco Beschwerdestelle" treffen sich, um gemeinsam in einem Gespräch Fragen rund um Sexting, kinderpornografische Inhalte und verwandte Themen zu besprechen und Fragen zu beantworten. Es wird unter anderem um Do's and Don'ts, rechtliche Einordnungen und Handlungsempfehlungen gehen. Die Experten geben so Einblicke, die helfen, mit diesem wichtigen Thema sicherer umzugehen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter: https://register.gotowebinar.com/register/1577104731158293343.

Angebot 2: Präsenz-Veranstaltung im Schillergymnasium Köln, Aula, Nikolausstr. 55, 50937 Köln, 18 bis 20 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Das Internet und digitale Kommunikation sind aus unserem Alltag und der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Sie leben einen Teil Ihrer Sexualität im digitalen Raum aus, schließlich sind sie "immer online". Sie entwickeln sich in einer zunehmend sexualisierten Medienlandschaft und mit nur wenigen Klicks können ganze "Porno-Universen" erreicht werden.

Welche Bedeutung hat dies für ihr Leben? Wer setzt eigentlich welche Grenzen? Wie wird man zum Täter oder Opfer? Was ist strafbar? Was kann man dagegen tun?

Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich der Vortrag der Polizei Köln.

Auch die Teilnahme an dieser Präsenzveranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (kw/de)

