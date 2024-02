Polizei Köln

POL-K: 240201-3-K Herzstillstand nach Kollision am Hohenstaufenring - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstag (30. Januar) gegen 9.10 Uhr soll auf dem innerstädtischen Hohenstaufenring ein Unbekannter am Steuer eines weißen Pkw Citroen mit dänischer Zulassung gegen das Fahrzeugheck eines 71-Jährigen gefahren sein. Kurz nach der Kollision Höhe Barbarossaplatz erlitt der Senior vor Ort einen Herzstillstand. Er wurde nach Reanimation durch Rettungskräfte in eine Klinik gefahren. Die Polizei Köln sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zum Verursacher und dessen Auto machen können.

Der Geschädigte hatte per Handy seine Ehefrau informiert und Angaben zu dem Englisch sprechenden Unfallgegner gemacht, bevor er den Infarkt erlitt. Der Citroen-Fahrer war beim Eintreffen der Polizeikräfte nicht mehr vor Ort. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell