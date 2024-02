POL-K: 240201-1-K/BM/BAB Zivilfahnder stoppen Autobahnraser - Audi, Handy und Führerscheine beschlagnahmt

Köln (ots) - Nach dem Angriff auf einen Lehrer (53) am Mittwochmorgen (31. Januar) in einer Schule in Leverkusen-Steinbüchel sucht die Polizei nach zwei unbekannten Jugendlichen. Laut aktuellem Ermittlungsstand soll einer der maskierten Täter um 8.05 Uhr die Montanus Realschule in der Steinbücheler Straße 50 betreten, einen Tisch nach dem Lehrer geworfen und Pfefferspray in seine Richtung gesprüht haben. Danach soll ...

