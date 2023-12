Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Einbruch

Speyer (ots)

~Wie bereits am gestrigen Tag berichtet, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Fahrzeuge in der Hasenstraße aufgebrochen. Am 08.12.2023 wurde ein weiterer PKW-Aufbruch in der Hasenstraße gemeldet. Das Fenster des PKWs wurde ebenfalls durch die unbekannten Täter eingeschlagen. Diese durchwühlten ein Fach in der Mittelkonsole, entwendeten jedoch nichts. Der Sachschaden liegt bei ca. 500EUR

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Hasenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de~

