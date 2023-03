Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Zoll stoppt Drogenkurier auf Fahrrad -Mit Marihuana im Rucksack unterwegs zur Arbeit-

Bild-Infos

Download

Berchtesgaden, Traunstein, Rosenheim (ots)

Auf der B305 bei Marktschellenberg hat die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) Traunstein vergangenen Freitag einen Radfahrer - unterwegs von Schönau am Königssee Richtung Bergheim bei Salzburg - kurz vor der Ausreise nach Österreich kontrolliert. Der Fahrradfahrer gab an, auf dem Weg zur Arbeit zu sein. In seinem Rucksack fanden die Zollbeamten 50 g Marihuana in zwei Plastikbechern, teilweise portioniert in durchsichtigen Plastiktütchen. Der 47jährige durfte daher seinen Weg nicht fortsetzen. Stattdessen stimmte er der sofortigen Durchsuchung seiner Wohnung zu. Dort erwartete die Zollbeamten ein weiteres Behältnis voll Marihuana auf dem Wohnzimmertisch. Um die Durchsuchung abzukürzen, übergab der Tatverdächtige freiwillig noch zwei weitere Gläser mit Marihuana, die er im Küchenschrank aufbewahrt hatte. Insgesamt stellte die KEV 120 g Marihuana sicher. Auf eine Haft konnte aufgrund des festen Wohnsitzes des Beschuldigten verzichtet werden. Dennoch muss dieser nun mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Das Hauptzollamt Rosenheim hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell