POL-K: 240201-2-K Radfahrerin stürzt an Siegburger Straße - Zeugensuche

Am Mittwochmorgen (31. Januar) gegen 6.20 Uhr hat eine 59 Jahre alte Kölnerin, die mit ihrem Citybike im Ortsteil Poll auf dem Geh-/Radweg der Siegburger Straße in Richtung Porz unterwegs war, bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Unfallursache ist unklar. Die Polizei Köln prüft, ob ein von Zeugen als offenbar verwirrt beschriebener, circa 30 - 40 Jahre alter Mann auf die Radfahrerin eingewirkt haben könnte. Der Fußgänger sei circa 173 - 177cm groß, schlank und trage einen Vollbart. Er habe eine dunkle Mütze getragen, Selbstgespräche geführt und unmittelbar vor dem Unfall laut geschrien. Anschließend sei der möglicherweise Unfallbeteiligte in Richtung Salmstraße weitergegangen.

Um Hinweise an das Verkehrskommissariat 2 wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

