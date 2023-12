POL-GT: Verkehrskontrolle mit Folgen - Festnahme nach Drogenfund

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Freitag (14.12., 16.00 Uhr - 15.12., 07.00 Uhr) drangen Einbrecher in eine Werkstatt am Platanenweg ein. Die brachen eine Tür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Räume der Werkstatt. Zudem gingen sie einen Tresor rabiat an. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige ...

