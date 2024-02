POL-EU: Treppenlift entwendet

Kall (ots) - Am Dienstag (30. Januar) wurde zwischen Mitternacht und 7 Uhr ein Pkw in der Auelstraße in Kall entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Geländewagen der Marke BMW und dem Modell X5. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-730 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / ...

