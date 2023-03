Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Dank eines Hinweises stellte die Polizei am frühen Freitagmorgen einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Ein aufmerksamer Polizist hatte im Dienstfrei in der Melchendorfer Straße einen Mann beobachtet, der sich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an einem Fahrradabstellkäfig zu schaffen machte. Bei der anschließenden Überprüfung des polizeibekannten 34-Jährigen fanden die Beamten nicht nur zahlreiches Einbruchswerkzeug, sondern auch ein gestohlenes Fahrrad. Zudem befanden sich an dem Fahrradabstellkäfig frische Einbruchsspuren. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. (DS)

