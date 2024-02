Polizei Köln

POL-K: 240201-4-K Festnahme nach kurzer Flucht mit gestohlenen Kennzeichen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Mittwochabend (31. Januar) zwei Männer (32, 33) vorläufig festgenommen und zwei mutmaßliche Komplizen (23, 29) gestellt, nachdem diese in Köln-Bickendorf mit einem Opel unterwegs waren, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Beide irakische Festgenommene sollen sich illegal in Deutschland aufhalten. Zudem soll der 32-Jährige den Opel ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Kokain gefahren haben. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die Polizisten hatten gegen 20.30 Uhr beobachtet, wie der Opel mit französischem Kennzeichen in einer Sackgasse der Vogelsanger Straße stand. Der 29-Jährige stieg aus und lief in Richtung der Wilhelm-Mauser-Straße. Hier machte er sich an einem VW TL zu schaffen. Anschließend habe sich der Mann wieder ins Auto gesetzt. Kurze Zeit später war das Fahrzeug mit den deutschen Kennzeichen des VW TL auf der Äußeren Kanalstraße unterwegs. Trotz des Anhaltesignals "Stopp Polizei" beschleunigte der Fahrer und versuchte entgegen der Fahrtrichtung zu entkommen. Nach wenigen hundert Metern stiegen die Insassen jedoch aus und flüchteten zu Fuß in Richtung der Bahnhaltestelle Rochusplatz. Hinzugerufene Zivilpolizisten stellten die vier Männer in angrenzenden Straßen. und die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Mobiltelefone der Tatverdächtigen, den Opel sowie die gestohlenen Kennzeichen. (ph/kk)

