Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.09.2023.

Peine (ots)

Täter setzten Wertstoffcontainer in Brand.

Peine, Eulenring, 27.09.2023, 21:30 Uhr.

Ein unbekannter Täter hatte offensichtlich vorsätzlich einen Altpapiercontainer in Brand gesetzt und hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht. Ein beherzter Anwohner verhinderte durch sein Einschreiten und den Löschversuchen, dass es zu einem größeren Schaden kam. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

Polizei ermittelt wegen eines offensichtlich vorsätzlich verursachten Brandes.

Peine, Fröbelstraße, 28.09.2023, kurz nach Mitternacht.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine unbekannte Täterschaft offensichtlich vorsätzlich im Bereich einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses einen Brand verursacht hatte. Ein Zeuge konnte das Feuer löschen, es entstand jedoch ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Durch Rauchgase erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, die im örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Brandermittler der Polizei verschafften sich einen Überblick und sicherten Beweise, um den Tatablauf rekonstruieren zu können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Peine, B 444, 27.09.2023, 19:30 Uhr.

Ein 68-jähriger Mann stürzte offensichtlich alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Betroffener feuerte mit einer Schreckschusswaffe.

Peine, Stadtpark Peine, 23.09.2023, 18:20 Uhr.

Ein unter dem Einfluss von Alkohol stehender Mann fühlte sich offensichtlich durch spielende Kinder in seiner Ruhe gestört und drohte diesen verbal mit dem Einsatz einer Schusswaffe. Nachdem sich der Mann einige Meter von den Kindern entfernt hatte, soll er aus der Waffe einen Schuss abgefeuert haben. Es wurde hierbei niemand verletzt Die schnell eingetroffenen Polizeibeamten konnte den Mann lokalisieren und seine Personalien feststellen. Bei dem 42-jährige Verursacher stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe und Munition sicher. Gegen den Mann wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz ermittelt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp über 1 Promille.

Verkehrsunfall forderte drei schwerverletzte Personen.

Peine, Hofschwichelt, Ortsdurchfahrt B 494, 27.09.2023, 12:25 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw die B 494 aus Richtung Hohenhameln in Richtung Peine fuhr. Der Mann geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und verursachte hier einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 59-jährigen Fahrerin. Beide Fahrer sowie eine 91-jährige Insassin im verursachenden Fahrzeug erlitten zum Teil sehr schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt die Fahrtauglichkeit des Fahrers. Die verletzten Personen wurden in Krankenhäuser nach Peine und Hildesheim gebracht. Ein Gutachter wurde beauftragt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Zur Bergung der erheblich beschädigten Fahrzeuge wurden Abschleppunternehmen beauftragt. Die Unfallstelle musste bis ca. 17:15 Uhr voll gesperrt werden.

