POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.09.2023. Zeugenaufruf. Foto im Anhang.

Salzgitter (ots)

Unbekannter Täter hob widerrechtlich Bargeld von einem Konto ab.

Polizei sucht den unbekannten Mann.

Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, 23.-24.05.2023, 17:00-05:00 Uhr.

Eine 52-jährige Geschädigte hatte ihre Geldbörse verloren, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt neben persönlichen Ausweisdokumenten auch elektronische Zahlungsmittel befunden hatten. Der unbekannte Täter hatte bereits am 24.05.2023 gegen 05:30 Uhr mit der erlangten Bankkarte an einem Geldautomaten in Salzgitter, In den Blumentriften, Filiale der Nord LB, widerrechtlich mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Hierbei wurde der Täter von Überwachungskameras gefilmt. Der Mann trug zur Tatzeit eine dunkle Mütze und eine grüne Jacke. Die Polizei Salzgitter fahndet nach dem Mann und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

