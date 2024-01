Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zu erwartende Verkehrsstörungen bei der Demonstration "Nie wieder ist jetzt!" am Donnerstag

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit der für Donnerstag, 25. Januar, in Mönchengladbach geplanten Demonstration unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" ist mit größeren Verkehrsstörungen zu rechnen.

Die Anmelderin geht davon aus, dass sich am Veranstaltungstag gegen 18 Uhr über 1000 Demonstrationsteilnehmer am zentralen Kundgebungsplatz am Sonnenhausplatz einfinden werden. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung wird sich der Aufzug um circa 18:45 Uhr zu Fuß vom Sonnenhausplatz über die Hindenburgstraße, Alter Markt, Sandradstraße, Aachener Straße, Viersener Straße, Steinmetzstraße, Albertusstraße, Hindenburgstraße zurück auf den Sonnenhausplatz bewegen. Die Abschlusskundgebung soll bis etwa 19.30 Uhr dauern.

Die Polizei rechnet im Bereich der Aufzugsstrecke in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr mit größeren Verkehrsstörungen. So wird es unter anderem während des Vorbeizuges nicht möglich sein, mit Fahrzeugen die an der Aufzugsstrecke liegenden Parkhäuser zu verlassen. Zusätzlich kann es ab 17 Uhr zu einer zeitweiligen Einschränkung des Busverkehrs der NEW im Bereich der Hindenburgstraße kommen. Außerdem ist im gesamten Zeitraum der Demonstration in dem genannten Bereich eine angespannten Parksituation für Fahrzeuge zu erwarten.

Insbesondere motorisierte, ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden aufgerufen, die betroffenen Bereiche zu meiden. (jl)

