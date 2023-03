LPI-J: Weggerutscht und gestürzt

Bad Sulza (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr morgens einen 61-jährigen Mann aus Bad Sulza kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Sein Fahrzeug musste der Betrunkene am Bahnhof in Bad Sulza stehen lassen. Er wurde zur Blutentnahme in das Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

