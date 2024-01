Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bonnenbroich

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 23. Januar, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Bonnenbroich-Geneicken verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie bei dem Einbruch Goldschmuck.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt in dem Fall. Anhand der Angaben der Hauseigentümerin gehen die Ermittler von einem Tatzeitraum zwischen 23 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am Dienstagmorgen aus. Ob neben dem Goldschmuck weitere Wertsachen gestohlen wurden ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, eine Wertgegenstandsliste zu führen: Sie kann Ihnen dabei helfen, Ihre Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Auf der Liste sollten alle Wertgegenstände notiert werden - so haben Sie alles im Blick und kommen nach einem Diebstahl schneller an Ihr Hab und Gut. Gerade im Ernstfall erweist sich eine gute Kennzeichnung als besonders wichtig - für die Polizei und insbesondere die Schadensregulierung mit Ihrer Hausratversicherung. Ergänzend empfiehlt es sich, die Gegenstände zu fotografieren. (et)

Unter folgendem Link können Sie kostenlos eine Vorlage für eine Wertgegenstandsliste downloaden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell