POL-MG: Glas-Wasser-Trick: Duo entwendet diversen Schmuck

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 22. Januar, in einen Lebensmittelladen an der Giesenkirchener Straße eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen die Täter gegen 0 Uhr eine Scheibe der Eingangstür ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. (jl) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle ...

