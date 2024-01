Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht nach Kollision mit geparktem Auto: Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 20. Januar, ist es an der Dülkener Straße im Stadtteil Waldhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9.30 Uhr vernahm ein Zeuge einen lauten Knall im Bereich der Kreuzung Dülkener Straße/ Metzenweg. Anschließend beobachtete er ein Gespräch zwischen einer Autofahrerin und einem Autofahrer, die dort angehalten hatten. Dann sei der Autofahrer weitergefahren und die Autofahrerin habe nach wenigen Metern in einer Parkbucht angehalten, um einen Schaden an ihrem Auto zu begutachten. Anschließend sei sie weitergefahren. Kurz darauf habe er dann an seinem eigenen Fahrzeug, das in dem Bereich geparkt stand, Beschädigungen festgestellt.

Bei dem Fahrzeug der Autofahrerin handelte es sich vermutlich um einen grau, silbernen Opel (Meriva) mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Der Autofahrer fuhr vermutlich einen weißen Ford (Kuga) mit ebenfalls Mönchengladbacher Kennzeichen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. Insbesondere bitten die Ermittler darum, dass sich der Fahrer des weißen Fords meldet. (jl)

