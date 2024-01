POL-MG: Räuberische Erpressung in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - An der Waisenhausstraße in Rheydt haben unbekannte Einbrecher am Wochenende einen Einbruch in ein Gebäude verübt, in dem sich Praxisräume befinden. Sie erbeuteten mehrere Elektrogeräte und Bargeld. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Januar, 16 Uhr und Sonntag, 21. Januar, 13 Uhr. Auf Unbekannte Weise gelangten die Täter zunächst ins Treppenhaus und von dort in die ...

