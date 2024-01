POL-MG: Firmeneinbrecher erbeuten Bargeld

Polizei Mönchengladbach

Firmeneinbrecher erbeuten Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Sonntag, 21. Januar, zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr einen Einbruch in eine Firma an der Laurentiusstraße im Stadtteil Buchholz verübt.

Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude und durchsuchten Büroräume nach Wertsachen. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen unbemerkt.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

