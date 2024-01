POL-MG: 85-jähriger Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall in Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Auf der Straße Willicher Damm in Richtung Jakobshöhe ist es am Donnerstag, 18. Januar, gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem fünf Autos beteiligt waren. Nach Aussage der Unfallbeteiligten sei ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Astra einer 26-Jährigen in ihrem Renault Clio an einer rot zeigenden Ampel aufgefahren. Diese ...

