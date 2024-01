Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos - 26-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Straße Willicher Damm in Richtung Jakobshöhe ist es am Donnerstag, 18. Januar, gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem fünf Autos beteiligt waren.

Nach Aussage der Unfallbeteiligten sei ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Astra einer 26-Jährigen in ihrem Renault Clio an einer rot zeigenden Ampel aufgefahren. Diese Kollision führte dazu, dass der Renault Clio in einen vor ihm an der Ampel stehenden Peugeot 207 geschoben wurde. Der Peugeot wiederum wurde in einen Audi geschoben. Die 41-jährige Fahrerin eines Opel Corsa konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel Astra nicht verhindern, so dass es zu einem weiteren Auffahrunfall kam.

Ein Rettungswagenteam brachte eine 26-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt ins Krankenhaus. Die vier weiteren Personen blieben unverletzt. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell