Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Kneipenbesuch attackiert

Pirmasens (ots)

Am 22.12.2023 geriet ein 30-jähriger Mann aus Pirmasens mit zwei männlichen Personen in einer Gaststätte in Streit. Als er die Gaststätte verließ, seien ihm die zwei Männer gefolgt und hätten ihn dann in der Nähe des Bahnhofs attackiert. Durch die Tat wurde der Geschädigte im Bereich des Gesichts und des Oberkörpers leicht ver-letzt. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Motiv dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

