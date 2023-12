Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Weiterfahrt untersagt

Pirmasens (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 23.12.2023, gegen 04:00 Uhr, in der Pasquaystraße in Pirmasens konnte bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer aus Zweibrücken Alkoholgeruch festgestellt werden. Die anschließende Messung des Atemalkohols ergab ein Wert von 0,48 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell