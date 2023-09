PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Starkstromkabel von Baustelle entwendet +++ Drei weitere Pkw in Idstein aufgebrochen +++ Steinewerfer beschädigen Pkw +++ Fensterscheibe von Schulturnhalle eingeworfen

Bad Schwalbach (ots)

1. Starkstromkabel von Baustelle entwendet, Geisenheim, Nothgottesstraße, Samstag, 16.09.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 07:00 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende ein Starkstromkabel von einer Baustelle in Geisenheim entwendet. Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten unberechtigt Zutritt zum Gelände einer Hochschule. Dort entwendeten sie eine etwa 450 Kilogramm schwere Starkstromkabeltrommel im Wert von rund 2.500 Euro. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Drei weitere Pkw in Idstein aufgebrochen, Idstein, Cunoweg, Sonntag, 17.09.2023, 22:00 Uhr bis Montag 18.09.2023, 06:30 Uhr

(da) Bereits gestern berichtete die Polizei über drei aufgebrochene Pkw am Bahnhof Wördorf in Idstein, heute kamen drei weitere Autoaufbrüche hinzu. Zwischen Sonntagabend und Montag, 06:30 Uhr schlugen Unbekannte auch im Cunoweg die Seitenscheiben von drei Pkw ein und durchwühlten die Innenräume. Auch in diesen Fällen blieb es bislang bei Sachschäden, entwendet wurde nichts. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Steinewerfer beschädigen Pkw,

B42 bei Geisenheim, Montag, 18.09.2023, 19:10 Uhr

(da)Steinewerfer haben am Montag auf der B42 bei Geisenheim ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Gegen 19:10 Uhr war ein BMW auf besagter Bundesstraße unterwegs, als seine Windschutzscheibe durch herabfallende Steine beschädigt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des BMW zwei bis drei Kinder auf einer Brücke über die B42 gesehen haben, die für die Steinwürfe in Frage kommen. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass derartige Steinwürfe ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden darstellen. Aus diesem Grund wurde eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Fensterscheibe von Schulturnhalle eingeworfen, Eltville-Erbach, Ringstraße, Freitag, 15.09.2023, 08:30 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 08:00 Uhr

(da)Einen Schaden von mehreren Hundert Euro richteten Vandalen zwischen Freitag und Montag an einer Schulturnhalle in Eltville-Erbach an. Zwischen Freitag- und Montagmorgen wurden die Fensterscheiben der Turnhalle einer Grundschule in der Ringstraße mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

5. Leichtverletzte nach Unfall bei Idstein, L 3274 bei Idstein, Montag, 18.09.2023, 16:50 Uhr

(da)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der L 3274 bei Idstein ein Verkehrsunfall. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein Transporter von der A3 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Idstein. An der Einmündung zur L 3274 wollte er nach links in Richtung Niederauroff abbiegen. Gleichzeitig befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem VW Golf die L 3274 von Niederauroff kommend in Richtung Idstein. Beim Abbiegen übersah der Fahrer des Transporters die vorfahrtsberechtigte Golffahrerin und es kam zum Unfall. Aufgrund des hohen Sachschadens waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Transporters wurde nicht verletzt. Die Golffahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

