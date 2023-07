Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto überschlägt sich zweifach

Karlsruhe (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin verlor am Samstag gegen 2:00 Uhr auf der Bundesautobahn 5 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie einen Verkehrsunfall verursachte. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und an ihrem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die 27-Jährige war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte mit der seitlichen Betonschutzwand kollidierte. Im Anschluss überschlug sich ihr Auto zweifach und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Endstand. Auf der Autobahn verteilten sich diverse Fahrzeugteile und Glassplitter, so dass an einem weiteren Fahrzeug geringer Sachschaden entstand.

Nicht nur aufgrund des Verkehrsunfalls muss sich die Frau nun verantworten, auch war sie aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung offenbar nicht in der Lage ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Bei einem vor Ort durchgeführten Alkoholtest wies die 27-Jährige rund 1,6 Promille auf.

