POL-KA: (KA) Stutensee - Einbrüche in zwei Vereinsheime - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in zwei Vereinsheime im Stutenseer Ortsteil Blankenloch ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 01:15 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Eggensteiner Straße. Der Einbrecher beschädigte offenbar zunächst mehrere Überwachungskameras und machte sich dann an einer Kasse zu schaffen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Der mutmaßliche Dieb ist ersten Erhebungen zufolge circa 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 cm groß und von osteuropäischer Erscheinung. Er hat schwarze kurze Haare, einen Dreitagebart und trug schwarze Turnschuhe sowie weiße Handschuhe. Zudem führte er einen Rucksack und eine Taschenlampe mit sich.

In der gleichen Straße hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend, 23:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:45 Uhr die Tür zur Garage eines weiteren Vereinsheims auf und drangen anschließend gewaltsam in das Vereinsgebäude ein. Die Höhe des entstandenen Sach-und Diebstahlschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

