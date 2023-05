Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230521-1: Festnahme nach Diebstahl aus PKW

Wesseling (ots)

Beamte stellen Handys und Sonnenbrillen sicher

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben am Samstagmorgen (20.Mai) zwei mutmaßliche Diebe (26 und 36) in Wesseling- Urfeld vorläufig festgenommen. Die Männer sollen zuvor mehrere PKW durchsucht haben.

Ein Zeuge (63) soll gegen 04.40 Uhr Geräusche vor seinem Wohnhaus wahrgenommen haben. Als er aus dem Fenster schaute, beobachtete er einen Mann in dem PKW seiner Nachbarin (56), der den Innenraum durchwühlte. Als der Mann ihn bemerkte, flüchtete er zusammen mit einem weiteren Mann zu Fuß. Die hinzu-gerufenen Polizisten nahmen die Fahndung nach den beiden Männern auf. Sie stoppten sie in der Nähe zum Tatort. In einem Rucksack fanden die Polizisten Bargeld, Handys und Sonnenbrillen. Ermittlungen ergaben, dass 2 weitere PKW in Tatortnähe standen, die unverschlossen und augenscheinlich durchwühlt worden waren. Die Polizisten nahmen beide Männer vorläufig fest. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Die Polizei rät Fahrzeuge grundsätzlich zu verschließen und keine Wertgegenstände darin zu belassen. (bs/pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell