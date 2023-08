Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in der Innenstadt

Karlsruhe (ots)

Nach einem schweren Raub auf einen 35-jährigen Mann in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Feststellungen zufolge hielt sich der 35-Jährige am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr in der Adlerstraße auf, als er offenbar unvermittelt von zwei bislang unbekannten Täter angegriffen wurde. Die Männer setzten zunächst Pfefferspray gegen den Geschädigten ein und forderten ihn dann zur Herausgabe von Bargeld sowie seines Mobiltelefons auf. Da der 35-Jährige nicht auf die Forderung einging, griffen die Angreifer in die Taschen des Mannes und nahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie das Mobiltelefon des Tatopfers an sich. Als der Geschädigte sich daraufhin zur Wehr setzte, schlug einer der Täter ihm mit einer Metallstange gegen die rechte Körperseite und verletzte ihn dadurch leicht. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht.

Der Geschädigte begab sich nach der Tat zunächst zu einem Bekannten und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut dem Beraubten um zwei junge Männer im Alter von 25 bis 30 Jahre und nordafrikanischem Erscheinungsbild handeln, die beide mit einem Fahrrad unterwegs waren.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell